Uzundere'de heyelan nedeniyle evler toprak ve kaya parçalarıyla doldu

Güncel

Uzundere'de heyelan nedeniyle bazı evler toprak ve kaya parçaları ile doldu

Sağanak yağış heyelana neden oldu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde heyelan nedeniyle evinde hasar oluşan vatandaş tedbir alınmasını istedi.

Uzundere ilçesi sanayi bölgesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan heyelanda dağdan kopan dev kayalar bölgede bulunan ev ve işyerlerine zarar vermişti. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından bölgede yaşanan heyelan nedeniyle evi toprak ve kaya parçalarıyla dolan vatandaş yetkililerden acil olarak tedbir alınmasını istedi. Evinin pencerelerinden içeriye çamur dolduğunu söyleyen ev sahibi oto tamircisi Onur Çolak, aylardır korku içerisinde yaşadıklarını söyledi.