Uzundere'de heyelan nedeniyle evler toprak ve kaya parçalarıyla doldu - Son Dakika
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Uzundere'de heyelan nedeniyle evler toprak ve kaya parçalarıyla doldu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşanan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, bazı evlerin toprak ve kaya parçalarıyla dolmasına neden oldu. Evlerinde hasar oluşan vatandaşlar, yetkililerden acil tedbir alınmasını istedi.

11.07.2024 20:38
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Uzundere'de heyelan nedeniyle bazı evler toprak ve kaya parçaları ile doldu

Sağanak yağış heyelana neden oldu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde heyelan nedeniyle evinde hasar oluşan vatandaş tedbir alınmasını istedi.

Uzundere ilçesi sanayi bölgesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan heyelanda dağdan kopan dev kayalar bölgede bulunan ev ve işyerlerine zarar vermişti. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından bölgede yaşanan heyelan nedeniyle evi toprak ve kaya parçalarıyla dolan vatandaş yetkililerden acil olarak tedbir alınmasını istedi. Evinin pencerelerinden içeriye çamur dolduğunu söyleyen ev sahibi oto tamircisi Onur Çolak, aylardır korku içerisinde yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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