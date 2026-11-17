Uzunköprü'de çalınan 3 ton ceviz sahibine teslim edildi, 6 şüpheliye işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hasanpınar köyünde çalınan 3 ton ceviz, jandarmanın ihbar üzerine başlattığı çalışmayla ele geçirilerek sahibine verildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şüpheli M.C.Y'nin cevizleri başkalarına sattığı tespit edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda çalınan 3 ton ceviz ele geçirildi.
Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ihbar üzerine Hasanpınar köyünde 3 ton cevizin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olayın şüphelisi M.C.Y'nin yaklaşık 3 ton cevizi E.G, M.İ, V.C, H.F. ve S.F'ye sattığı tespit edildi.
Ele geçirilen 3 ton ceviz sahibine verildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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