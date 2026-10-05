Uzunköprü'de pansiyon önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uzunköprü'de pansiyon önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, şüpheli tutuklandı

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Uzunköprü\'de pansiyon önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, şüpheli tutuklandı
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Edirne Uzunköprü'de cumartesi akşamı pansiyon önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kalbinden ve çenesinden yaralanan kişi kurtarılamazken, yaralı Edirne'deki hastaneye sevk edildi; şüpheli M.G. (52) Çavuşlu köyünde yakalanarak tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ise ağır yaralayan M.G. (52), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde, Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'taki bir pansiyonun önünde meydana geldi. Aynı maden şirketinde çalışan B.G. (36) ve R.K. (39) ile M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.G., R.K. ve B.G.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve çenesinden yaralanan R.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan B.G. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, şüpheli M.G.'yi, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA
CumartesiUzunköprüGüvenlik3. SayfaOlaylarEdirneGüncelSuçSon Dakika

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