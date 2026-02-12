Uzunköprü\'de Taşıma Sınırını Aşan Kamyonlara Ceza

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan 2 kamyon sürücüsüne toplam 159 bin 755 lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Hamidiye-Harmanlı köy yolunda yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi. Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Yük sınırını aştığı belirlenen 2 kamyon sürücüsüne toplam 159 bin 755 lira idari para cezası uygulandı.