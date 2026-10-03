Uzunköprü Süleymaniye'de içme suyu sıkıntısı güçlü pompayla giderildi - Son Dakika
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Uzunköprü Süleymaniye'de içme suyu sıkıntısı güçlü pompayla giderildi

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Uzunköprü Süleymaniye\'de içme suyu sıkıntısı güçlü pompayla giderildi
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Uzunköprü Süleymaniye köyünde içme suyu basıncı sorunu, elektrik kesintileri ve pompa arızaları sonrası 28 Eylül'de sipariş edilen güçlü pompanın dün devreye alınmasıyla giderildi. Pompa sayesinde köye içme suyu verilirken, alternatif kaynak Beykonak Su Havzası ise yetersiz bulundu.

Uzunköprü ilçesine bağlı Süleymaniye köyündeki içme suyu sisteminde onarım yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, son günlerde yaşanan içme suyu aksamalarının giderilmesine yönelik Uzunköprü İçme Suyu Birliği tarafından çalışmalar hızla yürütüldü.

Pompalı sistemle çalışan içme suyu sisteminde, elektrik dağıtım şirketinin bölgede altyapı güçlendirmesinden kaynaklı elektrik kesintileri ve sonrasında meydana gelen pompa arızaları nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde su basıncıyla ilgili sorunlar yaşandı.

Sorunun kalıcı olarak giderilmesi amacıyla mevcut sistemin kapasitesinin artırılması için 28 Eylül'de daha güçlü bir pompa sipariş edildi.

Temin sürecinin tamamlanmasının ardından pompanın montajı gerçekleştirildi ve dün sistem devreye alınarak köye içme suyu verildi.

Ayrıca alternatif su kaynağı olarak Beykonak Su Havzası değerlendirildi ancak yapılan teknik incelemeler sonucunda mevcut kapasitesinin Süleymaniye köyünün ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığı görüldü.

Yeni pompanın devreye alınmasının ardından aktarma depolarının yeniden dolması ve şebeke basıncının dengelenmesi için gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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