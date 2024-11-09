Uzuntaş Köyü Sonbahar Renklerine Büründü

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Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ön plana çıkan köy, sonbaharın renklerine büründü.

İlçeye bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla yılın her dönemi ilgi çekiyor.

Yamaçta kurulan taş evleri ve doğal yaşamıyla bölgenin tanıtımına da katkı sağlayan köy, sonbaharın renklerine büründü.

Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu köy, dron ile görüntülendi.