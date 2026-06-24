V4 Zirvesi: Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) liderleri, Macaristan'da bir araya gelerek bölgesel işbirliğinin canlandırılması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Macar basınına göre, başkent Budapeşte'nin doğusundaki Gödöllö kasabasında düzenlenen V4 Zirvesi'ne, Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Robert Fico katıldı.

Zirvede liderler, bölgesel işbirliğinin canlandırılması konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Liderler; göç, endüstriyel rekabet gücü ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir sonraki bütçesi konularında daha sıkı bir koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kaldı.

Blokun dış sınırlarının güçlendirilmesinin öncelik olarak kalması gerektiğini vurgulayan liderler, AB'nin yeni Göç Paktı'na karşı olduklarını yineledi.

V4 liderleri, AB'nin Batı Balkanlar'a yönelik genişlemesini desteklerken Ukrayna da dahil olmak üzere, tüm aday ülkelerin mevcut katılım kriterlerini karşılaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

"V4 geri döndü. Avrupa'nın kalbi, bugün Orta Avrupa'da atıyor"

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Magyar, nüfusu 65 milyonu bulan V4 ülkelerinin ekonomik gücüne dikkati çekerek 4 ülkenin Almanya ile toplam ticaret hacminin Fransa'nınkini aştığını söyledi.

Magyar, söz konusu 4 ülkenin başkentleri birbirine bağlayacak yüksek hızlı demir yolu ağı projesinin de gündemde olduğunu dile getirerek Slovakya'nın yaklaşan V4 dönem başkanlığında, bu proje için AB fonu talep edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Grubun 35 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Magyar, "V4 geri döndü. Avrupa'nın kalbi, bugün Orta Avrupa'da atıyor." dedi.

Başbakan Tusk, Macaristan'ın, ülkesiyle diplomatik ilişkileri yeniden canlandırmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek V4 ittifakının potansiyeline işaret etti.

Slovakya Başbakanı Fico, 1 Temmuz'da V4 dönem başkanlığını devralmaya hazırlanırken endüstriyel rekabet gücünün en önemli önceliği olacağını vurguladı.

Fico, yüksek elektrik fiyatlarının Avrupa sanayisini zayıflattığını belirterek 4 ülkenin AB'nin emisyon ticareti sisteminde değişiklik yapılması için ortaklaşa baskı kuracağını ifade etti.

"Bu 4 ülke, Avrupa'nın geleceğidir"

Çekya Başbakanı Babis ise ortak çıkarlar söz konusu olduğunda bölge liderlerinin "aynı gemide" olduğunu belirterek ortak hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Babis, grubun, bugünkü zirve ile "tam olarak işlevsel hale geldiğini" dile getirerek "Bu 4 ülke, Avrupa'nın geleceğidir." diye konuştu.

Magyar, Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimin ardından yaptığı açıklamalarda, Vişegrad Grubu'nu AB diplomasisi içerisinde bir güç olarak yeniden canlandırmakla kalmayıp bu grubu Avusturya, Romanya ve Batı Balkanlar'ı da kapsayacak şekilde genişletmeyi düşündüğünü söylemişti.