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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 9. Mersin CNR Kitap Fuarı'nın ve Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'nin açılış programına katıldı. Açılış programında kitapseverlerle bir araya gelen Başkan Seçer, "Mersin halkı kültüre, sanata, eğitime değer ve önem veren bir halk. Bizim söylediğimiz gibi: 'Mersin kültür ve medeniyet şehridir. Mersin, Mustafa Kemal'in şehridir'" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen 9. Mersin CNR Kitap Fuarı'nın ve Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'nin açılış programına katıldı. Açılış programında festivalin onur konuğu şair ve yazar Özdemir İnce ile yazarlar İpek Ongun ve Feridun Andaç da yer aldı.

9. Mersin CNR Kitap Fuarı, bu yıl "Oku" mottosu ile düzenleniyor. Kitap Fuarı ve 'Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali, 12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Yenişehir CNR EXPO Fuar Alanı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Her yaş ve meslek grubundan binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar; Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve KOSGEB destekleri ile düzenleniyor. Fuarda 100'den fazla yayınevi 300'den fazla markasını sergileyecek.

Fuarın Mersin'e yakışır bir fuar olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, konuşmasına sanatçıları selamlayarak başladı. Mersin CNR Kitap Fuarı'nın Mersin'in en geleneksel fuarı olduğuna dikkati çeken Seçer, şunları söyledi:

"Mersin halkı kültüre, sanata, eğitime değer veren bir halk"

"Mersin'de yapılan fuarlar içerisinde en fazla ziyaretçi sayısına sahip olan bir fuar. Demek ki ülke ortalamaları ne kadar kitap okuma oranının düşük olduğunu gösteriyorsa da, özellikle son birkaç yıldır akıl almaz bir şekilde hayat pahalılığı ve bunun kağıt, kitap ve gazete fiyatlarına yansıması artık çocuklarımızın, gençlerimizin ya da yetişkinlerimizin okumasına engel teşkil ediyorsa da Mersin halkının bir ayırıcı özelliği var. Mersin halkı kültüre, sanata, eğitime değer ve önem veren bir halk. Bizim söylediğimiz gibi 'Mersin kültür ve medeniyet şehridir. Mersin, Mustafa Kemal'in şehridir' Retorikte kalmıyor, özünde bu var… Ne mutlu ki 2019'dan bu yana özellikle Yenişehir ve Mezitli başta olmak üzere birçok ilçemizde çağdaş düşünceli belediye başkanları görev yaptı. Sayenizde ben de 2019'dan sonra Mersin Büyükşehir'i yöneten bir belediye başkanı olarak bunları söylüyorum. Ama 2024 içinde bir gelişme oldu ve bu düşünceye sahip artık 3'ten 4'ten 5'ten fazla belediye başkanları oldu. Bizlerin gayreti, sizlerin desteğiyle nasıl şehirlerimizi değiştiriyorsak, emin olun ülkeyi de değiştireceğiz. Biz halkımızı, milletimizi seviyoruz. Biz Atatürk'ün dediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyoruz. İlimin peşinden gideriz, onun için çocuklarımıza okumayı tavsiye ediyoruz. Eğitimi, çağdaş eğitimi, bilimsel eğitimi tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki 'Sakın karanlığın, hurafelerin ve hikayelerin peşinden gitmeyin, gelin pozitif bilim yapın. Çağdaşlığı ve, gerçeği yakalamanın gayreti içerisinde olun.'"

Mersinliler için yeni nesil kütüphaneler yaptıklarını ve diğer belediyelerin de benzer projelere imza attıklarını belirten Seçer, Adres Yeni Nesil Kütüphane ve Okuma Salonu'nun bir model olduğunu ve yapıldığı yer itibarıyla da bir mesaj barındırdığını söyledi. Seçer, şöyle devam etti:

"Oranın farklı bir mesajı var, orası sahil ve rant bölgesi. Rant bölgesi tanımı sadece rantiye için kullanılmaz, halk için de kullanılır. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu mesajı vermek için kütüphaneyi oraya yaptı. İkincisini de önümüzdeki yıl temelini atıp yapacağız. Ama toplamda 12 yeni nesil kütüphaneyi Mersinlerin hizmetine kazandırdık. Yenişehir Belediyesi de bunun gayreti içerisinde. Çok güzel, yeni projeleri var, hizmete sunduğu projeler var. Yine Abdurrahman Başkanımın da var. Hep beraber ilçe ve büyükşehir belediyeleri okuma salonlarının sayısını, yeni nesil kütüphanelerinin sayısını arttıracağız. Bu da bizim Mersin halkına bir sözümüz olsun."

9. Mersin CNR Kitap Fuarı içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin de stantı olduğunu ve yazarlarının imza günü düzenleyeceğini aktaran Seçer, şimdiye kadar 32 yazarın toplam 42 farklı eserini yayınladıklarını kaydetti.

Mersin'in hava-deniz ve karayolu taşımacılığında ileri bir kent haline geldiğini, potansiyelini her geçen gün artıran bir konumda olduğunu dile getiren Seçer, şöyle konuştu:

"Mersin dünyada saygın fuar kentlerinden biri olabilir"

"Mersin, ulaşımın ve lokasyonun mükemmel olduğu bir yer. Ben de diyorum ki, Mersin dünyada saygın fuar kentlerinden biri olabilir. Buradan belediyelerimiz başta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odamız ve diğer ekonomi konusunda faaliyet gösteren odalar, dernek ve birliklere sesleniyorum. Öncülüğünü Mersin Büyükşehir Belediyesi yapabilir ama hep beraber böyle bir projeyi çok kısa sürede Mersin'e kazandıralım. Uluslararası fuarların yapılabileceği son derece güzel, yeni nesil bir fuar alanını Mersin'e kazandıralım. Biz bu konuda çalışmalarımızı zaten başlatmıştık. Umut ediyorum hem uluslararası kültür festivalimiz hem kitap fuarımız son derece başarılı olur. Binlerce vatandaşımız buralara gelir, ziyaret eder."

Açılışta ayrıca CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Hasan Ufuk Çakır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol ve CNR Holding Genel Müdürü Mert Duman da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapılırken, stantlar da ziyaret edildi.

'Mersin Kent Kitaplığı' kitapları da fuarda yerini aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standında da 'Mersin Kent Kitaplığı' kitapseverlerle buluşturuldu. Fuar boyunca yazarlardan Ayşe Yetmen, Prof. Dr. Nurdan İnan, Erkan Özaydın ve Uğur Pişmanlık; Büyükşehir'in standında okuyucuyla buluşup kitaplarını imzalayacak.