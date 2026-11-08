Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Nilüfer'de görme engellilere Braille Kur'an verdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Nilüfer'de görme engellilere Braille Kur'an verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bursa Nilüfer'deki Kur'an kursunda eğitim gören görme engelli kursiyerlere baston ve Braille alfabesiyle hazırlanan Kur'an-ı Kerim'i takdim etti. Etkinlik Nilüfer Kur'an Kursu'nda yapıldı, kursiyerlere baston ve Braille Kur'an hediye edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kur'an kursunda eğitim gören görme engelli kursiyerlere baston ve Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim takdim edildi.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki Nilüfer Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programda, kursiyerlere görme engelli bastonu ve Braille alfabesiyle yazılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Açıklamada, misafirperverliği dolayısıyla Nilüfer İlçe Müftüsü Şakir Şahin'e, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaları dolayısıyla Trabzon Dini Yüksek İhtisas Müdür Yardımcısı Hamza Kaya ile eğitim görevlisi Bünyamin Öztürk'e teşekkür edildi.
Kaynak: AA
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