Valensiya MotoGP İptal Edildi - Son Dakika
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Valensiya MotoGP İptal Edildi

İspanya'daki sel felaketi nedeniyle Valensiya MotoGP yarışı iptal edildi, organizatörler yardım peşinde.

02.11.2024 15:30
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MADRİD, 2 Kasım (Xinhua) -- İspanya'daki Valensiya MotoGP yarışı, bölgeyi etkileyen ve şimdiye kadar 200'den fazla can kaybına yol açan sel felaketinde pist ve çevresinin büyük zarar görmesi nedeniyle iptal edildi. Yarış, 22-24 Kasım tarihlerinde Cheste yarış pistinde yapılacaktı.

Yarış organizatörleri Dorna ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) "nasıl yardımcı olabileceklerini ve nasıl ilerlemeleri gerektiğini en iyi şekilde değerlendirmek üzere yerel yetkililer ve pistle sürekli temas halinde olduklarını" belirtirken, "şampiyona ve yerel yetkililer 2024 Valencia GP'sini iptal etmek zorunda kaldılar" açıklamasını yaptı.

Yarışçılar da yarışın bu kadar çok insanın hayatını kaybettiği bir bölgede yapılmasına karşı duruş sergilerken, resmi MotoGP web sitesi yarışçıların yardım çabalarına destek olmak için fon toplayacaklarını açıkladı.

Valensiya'da yarışmak yerine Valensiya için yarışacaklarını belirten yarışmacılar, şampiyonanın, uzun zamandır parçası oldukları bölge halkı ve topluma en iyi şekilde hizmet etmek üzere olumlu etkilerinin bölgeye ulaşmasını sağlamak için mevcut yardım fonlarını desteklemek üzere bütün çabayı ortaya koyacağını belirtti.

İspanya'daki Jerez ve Barselona'da bulunan yarış pistleri yarış için olası alternatif mekanlar olarak önerildi.

Kaynak: Xinhua

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