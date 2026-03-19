Vali Aktaş'tan Bayram Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, ramazan ayının ardından bayrama huzur ve güven ortamında ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bayramların sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirten Aktaş, "Millet olarak bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmeli, hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak her türlü dargınlık ve kırgınlığı bir tarafa bırakıp kucaklaşabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, böyle günlerde insani ve manevi değerlerin daha iyi hatırlanması ve ihtiyaç sahibi vatandaşların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.