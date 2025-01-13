Vali Aktaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Vali Aktaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Vali Aktaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansının Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları inceledi.

13.01.2025 18:17
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Aktaş, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi alan Aktaş, daha sonra tercihini yaptı.

Vali Aktaş, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını oylayan Aktaş, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullandı.

"Seçmekte zorlanıyoruz"

Vali Aktaş, fotoğrafları çeken ve emek veren AA çalışanlarını tebrik etti.

Seçtiği fotoğrafların özellikle anı yansıttığını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı birçok arkadaşımızın fotoğrafı var. Seçmekte zorlanıyoruz. Belki her kategoride 2-3 tane alternatifimiz olsa işimiz daha kolay olacaktı. Ben 5 fotoğraf seçtim ama bu kategorilerin içerisine konulan her bir fotoğraf bence diğerlerinden geride değil. Hepsi alanının içinde ödülü hak eden fotoğraflardır diye düşünüyorum. Seçmekte oldukça zorlandım. İnşallah güzel fotoğraflarla anı olacak fotoğraflarla, acıyı yansıtmayacak fotoğraflarla önümüzdeki yıl yine keyifli fotoğraflarla seçim yaparız."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Magazin, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Aktaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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