Vali Çakır, yol açma çalışmalarını yerinde denetledi
Gece gündüz demeden çalışan karla mücadele ekipleri, vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlıyor
MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, kış mevsiminde vatandaşların kesintisiz ulaşımını sağlamak adına fedakarca çalışan karla mücadele ekiplerini sahada ziyaret etti.
Muş'ta çetin kış şartlarında vatandaşların ulaşımını sağlamak adına gece gündüz demeden fedakarca çalışan karla mücadele ekipleri büyük bir özveriyle görevlerini sürdürüyor. Zorlu hava şartlarına rağmen en ücra köylere kadar ulaşarak yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak için gece gündüz demeden çaba harcıyor.
Soğuk hava, yoğun kar yağışı ve dik yamaçlar gibi zorlu şartlara karşı büyük bir özveriyle çalışarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran karla mücadele ekiplerinin Yukarıyongalı köyünde yaptığı yol açma çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Çakır, operatörlere tatlı ikramında bulunarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Avni Çakır, çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den bilgi aldı.
Karla mücadele çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 300 bin litre akaryakıt harcadıklarını belirten Vali Çakır, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak adına ekiplerin özverili çalışmalarını takdirle karşılayarak, "Son günlerde ilimizde çok ciddi kar yağışları meydana geldi. İl merkezine yaklaşık 50 santimetre, yüksek kesimlerde yaklaşık 1 metreyi bulan kar yağışı gerçekleşti. Bu kar yağışları sonucunda ilimizde toplam 323 köy yolu ulaşıma kapandı. 368 toplamda köyümüzün olduğunu düşünürsek kar yağışından etkilenen köylerimizin sayısının ne kadar fazla olduğu ortaya daha iyi çıkacaktır. Bu köylerimize bağlı 212 mezramız var. Mezralarında büyük bir kısmı da bu kar yağışından etkilenmiş oldu. Biz Muşlularla beraber bu kar yağışını memnuniyetle karşıladık. Kar yağışını bereket olarak gördük, hiçbir şikayetimiz yok. En fazla 2 gün içerisinde yollarımızın büyük bir kısmını açtık, şu an burada da arkadaşlarımız son çalışmalarımızdan bir tanesi gerçekleştiriyor. Kış öncesi hazırlığımızı yapmıştık. 65'e yakın iş makinasıyla yüzden fazla personelimizle zaten gece gündüz sahadayız. Şu ana kadar yaklaşık 14 bin kilometre yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtık. Vatandaşımızın huzuru, ticareti, eğitimi ve günlük hayatlarının normal şartlarda devam etmesi lazım. Devlet olarak bizim asli vazifemizden bir tanesi de budur" dedi.
Vali Çakır, kış mevsimi boyunca 14 bin kilometrelik yol ağının kardan temizlediklerini ifade ederek, "Elbette ki bu karla mücadelenin bize ciddi bir mali faturası var. Yani 14 bin kilometre az bir yol değil. Devlet olmanın gereği bu; vatandaşlarımızın her şartta günlük hayatlarını aynen normal bir dönem gibi geçirmeleri, ticaretlerinden, ziyaretlerinden ve sosyal faaliyetlerinden en ufak şekilde mahrum kalmamaları noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim zaten bu görevimiz, bu görevi de geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da inşallah büyük bir ekip çalışması içerisinde hep beraber yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı açıklamasında, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadelerine yer verildi.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda intihar teşebbüsünde bulunarak hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ardından da ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, esnaf ziyaretleri kapsamında Menemen ilçesinde bir dükkana girdi. Hamza Dağ, dükkanda BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ithafen "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum." dedi. Hamza Dağ ise "1 Nisan'da görüşürüz." diyerek dükkandan ayrıldı.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Son Dakika › Güncel › Vali Çakır, yol açma çalışmalarını yerinde denetledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?