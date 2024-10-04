Vali Canalp'tan Hırsıza Mizah Dolu Yanıt - Son Dakika
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Vali Canalp'tan Hırsıza Mizah Dolu Yanıt

Vali Canalp\'tan Hırsıza Mizah Dolu Yanıt

Çiğköfte ustası Ekinci'ye bisiklet hediye edildi, Bakan Yerlikaya çiğköftelerini dağıttı.

04.10.2024 21:59
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BATMAN Valisi Ekrem Canalp, çalınan bisikleti için video çekip sosyal medyada paylaşan çiğköfte ustası İdris Ekinci'ye (50) bisiklet hediye etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ekinci'nin çiğköftelerini satın aldırarak, vatandaşlara dağıtılmasını istedi.

Gülistan Caddesi'nde çiğköfte ustalığı yaparak geçimini sağlayan İdris Ekinci, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önünden çalınan bisikletinin bulunması için video çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda hırsıza seslenen Ekinci, "Sayın hırsız bey, bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. ya niye benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Yok. Bisikletimi getir, tamam mı kurban? Vallahi seni şikayet etmeyeceğim. Hatta şöyle yapalım, bisikleti arkaya koy ben gözümü kapatacağım, getir bırak seni görmeyeceğim. Bak ev kiradır, bisiklet alamam" dedi.

VALİ BİSİKLET HEDİYE ETTİ, ALİ YERLİKAYA ÇİĞKÖFTELERİNİ SATIN ALDI

Vali Ekrem Canalp, videoyu görüp Ekinci'ye bisiklet hediye etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Ekinci'nin tezgahındaki çiğköfteyi satın alarak vatandaşlara dağıtılmasını istediğini belirten Vali Canalp, "Güzel bir halk mizahı örneğini burada görmekten de Batman'da görmekten de memnuniyet duydum. Arkadaşlarıma talimatımdı. Dedim ki mutlaka İdris ustamıza 2 şey yapacağız. Bir tanesi kendisine bisikleti hediye edeceğiz. Bir bisiklet aldık. Kendisine şimdi hediye edeceğiz ama İl Emniyet Müdürümüze de talimat verdim. Dedim ki, bu hırsızı yakalayın. Şu anda şunu da memnuniyetle söyleyeyim, hırsızı tespit ettik. Yakalanmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Yakın zamanda da inşallah onu yakalarız. Akşam saatlerinde İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya beni aradı ve dedi ki; 'Ben bisiklet hediye etmek istiyorum.' Ben de Sayın Bakanımıza dedim ki; 'Maalesef Sayın Bakanım, bu talimatınızı yerine getiremeyeceğim. Çünkü biz bisikleti aldık.' Ama bunun üzerine Sayın Bakanım dedi ki; 'Eğer öyleyse benim namı hesabıma, çiğköftelerin hepsini satın alın. Batmanlılara hediye olarak dağıtın.' Sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda satın alıp, Batmanlılara ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.

İdris Ekinci de hediyeleri için Ali Yerlikaya ve Vali Canalp'e teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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