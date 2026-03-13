Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Valilik toplantı salonunda İlyas Küçüker İlkokulu ve Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Çiçek, Hayat Bilgisi dersindeki "Yönetim Birimlerini Öğreniyorum" konusunu anlattı.
Çocuklarla yakından ilgilenen Çiçek, öğrencilere valinin görevleri, devlet yönetimi, kamu kurumlarının vatandaşlara sunduğu hizmetler ve bu birimlerin işleyiş süreçleri hakkında bilgi verdi.
Çiçek, dersin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı, meslek ve gelecek planları üzerine tavsiyelerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Vali Çiçek Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?