Vali Dallı'dan Sanayi Kooperatifi Ziyareti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ofisini ziyaret etti.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Can ve üyelerin eşlik ettiği Dallı, proje alanında inceleme yaptı.

Projeyle ilgili bilgi alan Dallı, beraberindeki heyetle çalışma alanında değerlendirmelerde bulundu.

10 Aralık 2015'te kurulan ve 516 kayıtlı ortağı bulunan Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi projesi, 211 bin 500 metrekare kapalı alanda 650 adet işyerine sahip olacak şekilde planlandı.

Ortak kullanım alanları ve sosyal donatılarıyla toplam kapalı alanı 278 bin 460 metrekare olan ve yaklaşık maliyeti 2025 birim fiyatlarıyla 8 milyar 615 milyon 265 bin 387 TL olacağı öngörülen projenin, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.