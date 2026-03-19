Vali Doğan'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, bayramların kırgınlıkları geride bıraktığı, sevginin, hoşgörünün ve dayanışmanın çoğalttığı, sevgiyle açılan kapıların, samimiyetler uzanan ellerin akrabalık, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini en kıymetli zaman olduğunu bildirdi.

Müstesna günlerin, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da kökleştirdiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı, rahmet, sabır, hoşgörü, dayanışma ve paylaşmayla geçirilen mübarek bir ayın ardından gönüllerimize doğan sevinç ve huzurun adıdır. Paylaşmanın bereketini, kardeşliğin sıcaklığını ve gönüllerin buluşmasını milletçe yeniden idrak ettiğimiz ramazan ayı boyunca tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, edilen duaların, paylaşılan iftar sofralarının, sahur vakitlerinin derin huzuruyla, bizleri Ramazan Bayramı'nın sevinç, coşku, bereket ve kardeşlik iklimine kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun."

Doğan, Ramazan Bayramı'nın kente, ülkeye ve İslam alemine sağlık ve huzur, ve esenlik getirmesini dileyerek, "Bayramın bereketi, gönüllerimize ferahlık olsun. Aziz hemşerilerimin, milletimizin ve tüm Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.