Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Kızılay Haftası kapsamında kan bağışı yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğünde hazırlanan Türk Kızılay kan verme noktasını ziyaret eden Doğan, çalışanlarla bir süre sohbet etti.
Doğan, daha sonra kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay'a kan vermenin acil durumdaki kişilere hayat olduğunu belirten Doğan, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.
Son Dakika › Güncel › Vali Doğan Kızılay Haftası'nda Kan Bağışı Yaptı - Son Dakika
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