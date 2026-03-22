Vali Ekici\'den Sağanak Ziyareti

Şırnak Valisi Birol Ekici, sağanaktan etkilenen Kasrik beldesinde incelemelerde bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, sağanaktan etkilenen beldeyi ziyaret eden Vali Ekici, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekici, ziyaretinde devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Vali Ekici'ye ziyaretinde, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut eşlik etti.