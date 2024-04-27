Vali Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti

Vali Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz\'ı ziyaret etti

Vali Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı yeni görevi dolayısıyla ziyaret etti. Ekici, Türkyılmaz'a başarılar dileyerek, hastanenin güçlü kadrosunu ve başarılı operasyonlarını takdir etti. Ekici ayrıca, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için gece gündüz çalıştığını ve vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Türkyılmaz da çalışmaları hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.

27.04.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Ekici, görevine yeni atanan Türkyılmaz'a başarı diledi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin güçlü kadrosu ile dikkat çektiğini ifade eden Ekici, başarılar operasyonlarda yapıldığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalıştıklarını ifade eden Ekici, vatandaşların her tür sorunuyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

Türkyılmaz'da çalışmaları hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Birol Ekici, Kırklareli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:52 Gaddar dizisi Adnan Oktar’ı unutmadı Örgütün kirli yüzü anlatılacak Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:17:15. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement