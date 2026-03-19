Vali Elban'dan Ramazan Bayramı Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban mesajında rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazanın geride bırakıldığını, gönülleri aydınlatan, kalpleri birbirine daha da yakınlaştıran bayrama ulaşmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

Sabırla tutulan oruçların, edilen duaların, yapılan yardımların ve paylaşılan sofraların merhameti, paylaşmayı ve dayanışmayı bir kez daha hatırlattığını kaydeden Elban, "Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, dargınlıkların sona erdiği, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel zamanlardır." ifadelerini kullandı.

Elban, vatandaşların bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizin hayır dualarını almak, küçüklerimizin yüzündeki tebessüme vesile olmak, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunmak ve paylaşmanın bereketini birlikte yaşamak bayramların asıl anlamını ortaya çıkarır. Bu mübarek günlerin milletçe birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesine, dayanışma ruhumuzu güçlendirmesine ve gönüller arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmasına vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin köklü değerlerinden beslenen kardeşlik duygusunun, bugün de bizleri aynı umut ve inanç etrafında buluşturmasını temenni ediyorum."

Elban, yola çıkacak sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.