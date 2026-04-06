Vali Işın\'dan AA\'nın 106. Yılı Mesajı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, AA'nın 106. kuruluş yılını kutlayarak önemini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansının (AA) 106'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Işın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği çetin günlerde haklı davayı tüm dünyaya duyurmak ve kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de hayata geçirilen AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın her anına şahitlik ederek Cumhuriyet'in kuruluş sürecini kayıt altına aldığını hatırlattı.

AA'nın geçmişten bugüne uzanan süreçte doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerini temel aldığını belirten Işın, şunları kaydetti:

"AA, güçlü haber ağı, köklü birikimi ve yenilikçi yaklaşımıyla ulusal sınırları aşarak uluslararası alanda saygın bir konuma ulaşmıştır. Bugün de sahip olduğu tecrübe ile milletimizin doğru ve hızlı bilgiye erişimini sağlayan önemli bir kurum olma özelliğini sürdürmektedir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle AA'nın 106. kuruluş yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan günümüze emeği bulunan herkesi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Özveriyle görev yapan tüm AA çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Musa Işın, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:25:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.