Vali Işın\'dan AA\'nın 106. Yılı Mesajı

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansının (AA) 106'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Işın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği çetin günlerde haklı davayı tüm dünyaya duyurmak ve kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de hayata geçirilen AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın her anına şahitlik ederek Cumhuriyet'in kuruluş sürecini kayıt altına aldığını hatırlattı.

AA'nın geçmişten bugüne uzanan süreçte doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerini temel aldığını belirten Işın, şunları kaydetti:

"AA, güçlü haber ağı, köklü birikimi ve yenilikçi yaklaşımıyla ulusal sınırları aşarak uluslararası alanda saygın bir konuma ulaşmıştır. Bugün de sahip olduğu tecrübe ile milletimizin doğru ve hızlı bilgiye erişimini sağlayan önemli bir kurum olma özelliğini sürdürmektedir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle AA'nın 106. kuruluş yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan günümüze emeği bulunan herkesi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Özveriyle görev yapan tüm AA çalışanlarına başarılar diliyorum."