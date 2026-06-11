Vali Kızılkaya'dan Yumurta Tesisi ve Sera İncelemesi - Son Dakika
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Vali Kızılkaya'dan Yumurta Tesisi ve Sera İncelemesi

Vali Kızılkaya\'dan Yumurta Tesisi ve Sera İncelemesi
11.06.2026 16:55
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Siirt Valisi Kızılkaya, Kurtalan'da yumurta tesisi ve sera alanlarını inceledi, tarımı destekleyeceğini duyurdu.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurtalan ilçesinde yumurta tesisi ve sera alanında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Yoldurağı köyünde üretim yapan yumurta tesisi ile sera alanlarında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, 60 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren işletmenin 150 bin yumurta tavuğu kapasitesiyle bölgenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

AB standartlarına uygun üretim altyapısına sahip tesiste günlük yaklaşık 5 bin koli yumurta üretildiğini dile getiren Kızılkaya, istihdam ve katma değer oluşturan yatırımların destekleneceğini bildirdi.

Daha sonra aynı bölgede sera alanlarını ziyaret eden Kızılkaya, toplam 60 dekar örtü altı üretim alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seralarda Siirt'te ilk kez turfanda karpuz yetiştiriciliğinin hayata geçirildiğini belirten Kızılkaya, üreticilerle birlikte karpuz hasadı gerçekleştirdi.

Turfanda karpuz üretiminin tarımda yenilikçi ve katma değeri yüksek üretim anlayışının önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Kızılkaya, modern seracılık uygulamaları sayesinde üretim sezonunun erkene çekildiğini ve üreticilerin ürünlerini daha avantajlı koşullarda pazara sunabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Siirt Valiliği, Yerel Haberler, Kurtalan, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Kızılkaya'dan Yumurta Tesisi ve Sera İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdullah Coban Abdullah Coban:
    güzel güzel diye dolaşıyo da Avrupa'da bu işler zaten on sene önce yapılmıştı şimdi biz yapıyoz ama neyse yine de iyi bir adım 0 0 Yanıtla
  • Fatma Esin İşler Fatma Esin İşler:
    güzel bir girişim ama acaba bu destekler küçük üreticilere de ulaşıyo yoksa sadece büyük tesislere mi gidiyo bunu merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Sibel Erdemonar Sibel Erdemonar:
    ya kadın mı işçi olarak çalışıyo yoksa erkek mi bilmiyoruz ama şu tesislerde hep erkekler görevlendirilir diye duydum kadınlar niye bu işlere alınmıyo da 0 0 Yanıtla
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