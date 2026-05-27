Nevşehir Valisi'nden Kurban Bayramı mesajı

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kök, mesajında, bayramların, milli ve manevi değerlerin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının en samimi şekilde yaşandığı değerli zaman dilimleri olduğunu belirtti.

Bayramlarda gönüller arasında köprüler kurmanın önemini vurgulayan Kök, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın özünde yer alan paylaşma ve yakınlaşma duygusunu ihtiyaç sahiplerine el uzatarak, büyüklerimizi ziyaret ederek ve küçüklerimizi sevindirerek en güzel şekilde yaşatacağımıza inanıyorum. Bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde vakit geçirebilmeleri için ilgili tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri almıştır. Özellikle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak dikkatli ve duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Nevşehirli hemşehrilerimin, kamu görevlilerimizin ve aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."