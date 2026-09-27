Vali Masatlı, Hatay Antakya\'da yeniden inşa edilen 54 yıllık Ata Köprüsü\'nü inceledi

Vali Masatlı, Hatay Antakya'da yeniden inşa edilen 54 yıllık Ata Köprüsü'nü incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri projesi kapsamında temmuzda kontrollü yıkımı yapılan 54 yıllık Ata Köprüsü yeniden inşa ediliyor. Vali Mustafa Masatlı, nehrin akış düzeni ve ulaşım güvenliği için süren çalışmaları yerinde inceledi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asi Nehri Islah, Taşkın Kontrolü ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında yıkılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, nehrin akış düzeninin iyileştirilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar kapsamında temmuzda kontrollü yıkımı yapılan 54 yıllık Ata Köprüsü yeniden inşa ediliyor.
Köprüdeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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