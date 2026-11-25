Fransa hükümeti, İçişleri Bakanlığından Ulusal Birlik (RN) partisine bilgi sızdırdığından şüphe edilen Centre-Val de Loire ve Loiret Valisi Hugues Moutouh'u görevden aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi.

Hükümet Sözcüsü Mathieu Lefevre, toplantının ardından Paris'te basına yaptığı açıklamada, Moutouh'un görevden affını istediğini hatırlattı.

Lefevre, hükümetin bu talebi dikkate aldığını ve Bakanlar Kurulu toplantısı kapsamında vali değişikliği kararı önerildiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü, görevden alınan Moutouh'un yerine mevcut Seine-et- Marne Valisi Pierre Ory'nin Centre-Val de Loire ve Loiret valisi olarak atandığını açıkladı.

Süreç

Paris Savcılığı, Fransa İçişleri Bakanlığından RN partisine bilgi sızdırıldığı şüphesi üzerine 27 Temmuz'da soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis, ekim ayı sonunda İçişleri Bakanlığında ve 9 Kasım'da ise RN partisinin merkezinde arama yapmıştı.

Ulusal Polis Genel Müfettişliği, eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Moutouh ve RN partisi arasındaki ilişkileri soruşturuyor.

Moutouh'un RN partisi hakkında yürütülen adli soruşturmalarla ilgili gizli bilgileri partiyle paylaştığından şüpheleniliyor.

Söz konusu soruşturma, Le Monde gazetesinin 19 Kasım tarihli haberiyle gündeme gelmiş, soruşturma kapsamında Moutouh İçişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Moutouh hakkındaki iddiaları reddederek 21 Kasım'da görevden affını istemişti.

RN partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ise, Moutouh'un partisine gizli bilgi sızdırdığına ilişkin iddiaları reddetmişti.