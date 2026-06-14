Vali Polat, Selden Etkilenen Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Polat, Selden Etkilenen Köyleri Ziyaret Etti

Vali Polat, Selden Etkilenen Köyleri Ziyaret Etti
14.06.2026 11:17
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Kars Valisi Ziya Polat, sel bölgesindeki köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kars Valisi Ziya Polat, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Şiddetli sağanak sonrasında selden etkilenen Merkeze bağlı Mezra, Susuz ilçesine bağlı Harmanlı, Çamçavuş ve Yolboyu ile Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar ve Akçalar köylerinde çalışmalar devam ediyor.

Kars Valisi Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt, Mezra köyündeki çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Polat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Polat, devletin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu, gereken her türlü çalışmanın yapılacağını ve mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

Ekipler, köylerdeki hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kars Valiliği, Ziya Polat, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Polat, Selden Etkilenen Köyleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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