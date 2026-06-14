Vali Polat, Selden Etkilenen Köyleri Ziyaret Etti

Kars Valisi Ziya Polat, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Şiddetli sağanak sonrasında selden etkilenen Merkeze bağlı Mezra, Susuz ilçesine bağlı Harmanlı, Çamçavuş ve Yolboyu ile Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar ve Akçalar köylerinde çalışmalar devam ediyor.

Kars Valisi Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt, Mezra köyündeki çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Polat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Polat, devletin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu, gereken her türlü çalışmanın yapılacağını ve mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

Ekipler, köylerdeki hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.