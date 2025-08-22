Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Valiliğin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Şahin ziyaretinde jandarmanın sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, görevine yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız'a da hayırlı olsun dileklerini iletti.
Vali Şahin Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
