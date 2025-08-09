Vali Sezer, Başsavcı ve Tarım Müdürü\'nü Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'yı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, Edirne'ye atanan ve göreve başlayan Sarıca'ya başarı diledi.

Sarıca da Vali Sezer'e teşekkür etti.

Görevine başlayan Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi de kabul eden Sezer, Köse'ye çalışmalarında başarı diledi.