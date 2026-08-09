Vali Sezer Koruma Altındaki Çocuklarla Bir Araya Geldi
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi, koruma altındaki çocuklarla kahvaltıda buluştu.
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen kahvaltı programına katılan Sezer çifti, koruma altındaki çocuklarla sohbet ederek vakit geçirdi.
Programa kurum müdürleri de katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Vali Sezer Koruma Altındaki Çocuklarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?