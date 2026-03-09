Vali Şimşek Yeniköy'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Şimşek Yeniköy'de Vatandaşlarla Buluştu

Vali Şimşek Yeniköy\'de Vatandaşlarla Buluştu
09.03.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yeniköy'de köy halkıyla buluşarak tapuları teslim etti ve sorunları dinledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Şimşek, burada köy sakinleriyle sohbet ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Sivas Valiliği himayelerinde yürütülen "Köyler Yaşamalıdır" projesi kapsamında bir firma tarafından yeni yerleşim alanında ikinci etap olarak projelendirilen 111 konut parseline ait tapular, Şimşek tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Yeniköy'ün geleneklerini yaşatan bir köy olduğunu belirten Şimşek, "Köyümüz örfüne, adetine bağlı örnek bir köy. Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya devam edelim. Sizleri tebrik ediyorum. Buradan giden vatandaşlarımız doğduğu toprakları unutmamış. Köylerine gelip gidiyorlar ve köyün ihtiyaçlarını takip ediyorlar. Muhtarımızı yalnız bırakmıyorlar. Köyde güzel bir uyum var. Bu köyde bir huzur hakim." ifadelerini kullandı.

Köylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Kaynaklarımız kıt, bunu en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Artık köylerimizin altyapı çalışmalarına daha fazla bütçe ayırmaya başladık. Daha önce bu oran yüzde 19 iken şimdi yüzde 30'u geçmiş durumda. Amacımız hayat standardını artırmak. Sizler köylerinize sahip çıkıyorsunuz. Gönül bağınız hala devam ediyor. Bizler de bunun için çalışıyoruz."

Programda, Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt ve Hafik Belediye Başkanı Habip Görler de yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yılmaz Şimşek, Politika, Yeniköy, Güncel, Hafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şimşek Yeniköy'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:34:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Vali Şimşek Yeniköy'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.