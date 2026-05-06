Haber: Orhan BOZKURT
(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında geçen hafta tutuklanan Sonel'in tutukluluğuna yönelik itiraz karara bağlandı.
Asliye ceza mahkemesi, Sonel'in tahliyesi talepli itirazın reddine hükmetti.
Son Dakika › Güncel › Vali Sonel'in Tutukluluk İtirazı Reddi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?