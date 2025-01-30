Vali Soytürk Çorlu Muhtarları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Soytürk Çorlu Muhtarları Ziyaret Etti

Vali Soytürk Çorlu Muhtarları Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarların taleplerini dinledi.

30.01.2025 09:47
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk'ü dernek başkanı Ahmet Arcan ve dernek üyeleri karşıladı.

Dernek üyesi muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Vali Soytürk, sorunların çözümleri konusunda başkan ve üyeler ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Vali Soytürk'e Çorlu Kaymakamı Murat Eren de eşlik etti.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret etti

Süleymanpaşa ilçesindeki kadın mahalle muhtarları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 8 mahallenin kadın muhtarı rektör Şahin'le bir araya geldi.

Muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Süleymanpaşa'da kış okulları ikinci kayıt dönemi başladı

Süleymanpaşa Belediyesi, 2024-2025 2. Dönem Kış Okulları ve Mesleki Gelişim Kursları için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslarda, çocuklara resim, drama, halk oyunları, bağlama, keman, piyano, gitar, ingilizce, akıl ve zeka oyunları gibi kültür - sanat branşlarında yeni beceriler kazandırılacak.

Kursların yanı sıra karate, güreş, boks, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, judo, buz pateni, tenis ve olimpik okçuluk gibi spor branşlarıyla çocuklar hem eğlenecek hem de sağlıklı bir yaşam sürecek.

Tüm Kış Okulları ve Mesleki Gelişim Kursları için başvurular 7 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Kurslara Süleymanpaşa Belediyesinin resmi web sitesi üzerinden kayıt yapılabilecek.

Kaynak: AA

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