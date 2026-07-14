Vali Soytürk: 15 Temmuz'da Millet İradesine Sahip Çıktı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir kahramanlık örneğiyle bertaraf ettiğini belirtti.

Soytürk, mesajında, demokratik düzeni, devletin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliği hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin 10'uncu yıl dönümünün idrak edildiğini ifade etti.

15 Temmuz gecesi devlet kurumlarına sızan hainlerin ve işbirlikçilerinin millete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve hükümete yönelik darbe girişiminde bulunduğunu aktaran Soytürk, dış güçlerin cesaretlendirmesiyle hareket eden darbecilerin milleti esaret altına almayı ve devleti ele geçirmeyi amaçladığını kaydetti.

Türk milletinin darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaşananları doğru değerlendirdiğini vurgulayan Soytürk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden toplumun her kesiminin ülkesine sahip çıktığını belirtti.

Soytürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milletin, büyük bir cesaret göstererek darbe girişimini engellediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bayrağımızın indirilemez, ezanımızın susturulamaz olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösteren büyük Türk milleti, nereden gelirse gelsin açık ya da gizli tüm saldırıları ve düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da geri püskürtecek inanç, cesaret ve kararlılığa sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir. 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyor, milli irademize sahip çıkan değerli Tekirdağ'lılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum."