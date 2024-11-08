Vali Taşolar TOBB Fen Lisesi'ni Ziyaret Etti

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Taşolar, öğrencilerle bir araya gelerek kariyer hedefleri konusunda deneyimlerini paylaştı.

TOBB Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Zülal Güzel, çizdiği Vali Taşolar'ın karakalem portresini kendisine hediye etti.

Öğretmenlerle de görüşen Taşolar, çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.

Eğitimcilerin istek ve temennilerini de dinleyen Taşolar, öğretmenlere çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.