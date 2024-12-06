Vali Turan AFAD Gönüllülerini Kabul Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden ile AFAD gönüllülerini makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erden'den bilgi aldı.

AFAD gönüllülerini önemsediğini ifade eden Turan, bu gönüllülerin sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Gönüllülere teşekkür eden Turan, doğal afetlerde gönüllülerin başarılı çalışmalar yaptığını gözlemlediğini kaydetti.

Turan, iyilik hareketinin artarak devam etmesini temenni etti.