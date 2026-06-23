Vali Turan Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile birlikte Karakoç köyü sakinlerinden Ruşit Uzun'u ziyaret etti.

Vali Turan ve Taşkoparan, Uzun ile torunları Eylül ve Efe ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Ailenin, toplumun en güçlü kalesi ve değerlerin yaşatıldığı en kıymetli yuva olduğunu belirten Turan, "Türkiye Yüzyılı, güçlü aile bağlarıyla, büyüklerine hürmet eden ve evlatlarını sevgiyle geleceğe hazırlayan ailelerin omuzlarında yükselecektir." dedi.

Ziyarette Turan ve Taşkoparan, çocuklara Fenerbahçe forması hediye etti.