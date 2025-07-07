Vali Turan Buğday Hasadında

Kırklareli Valisi Uğur Turan, buğday hasadına katıldı.
Vali Turan, Deveçatağı köyünde buğday hasadı programında çiftçilerle sohbet etti.
Biçerdövere binen Turan, şoförle bir süre buğday tarlasını hasat etti.
Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Turan, hasat zamanı ve sonrasında anız yangınlarına azami dikkat edilmesinin gerektiğini söyledi.
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