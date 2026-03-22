Vali Turan\'dan Bayram Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Vali Turan, düzenlenen programda, sağlık personeliyle bayramlaştı.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Turan, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Turan, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günler olduğunu kaydetti.

Turan, sağlık çalışanlarının, Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.