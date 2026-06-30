Kırklareli Valisi'nden Koruyucu Aile Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli Valisi'nden Koruyucu Aile Günü Mesajı

30.06.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, aile olmanın sadece kan bağıyla değil, gönül bağıyla da mümkün olduğunu, güçlü bireylerin, huzurlu toplumların ve devletlerin temelinin güçlü ailelerden geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edilmesinin önemine değinen Turan, şunları kaydetti:

"Bu durum, devletimizin çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu aile ortamlarında büyümesine verdiği önemin en anlamlı göstergelerinden biridir. Her çocuk, sevildiğini hissetmeye, güven içerisinde büyümeye, şefkatle kucaklanmaya ve geleceğe umutla hazırlanabileceği sıcak bir aile ortamına ihtiyaç duymaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle ailelerinden ayrı kalmak zorunda olan çocuklarımız için koruyucu aile modeli, yalnızca bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda vicdani ve insani bir sorumluluğun en güzel örneğidir."

Turan, koruyucu ailelerin çocukların hayatlarına umut olduğunu ve sevgileriyle yarınlarını aydınlattığını vurgulayarak, "Bir çocuğa aile olmanın yalnızca kan bağıyla değil, gönül bağıyla mümkün olduğunu ortaya koyan siz değerli koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Açtığınız bu sevgi ve iyilik yolunun daha da büyüyerek toplumumuzda yaygınlaşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kırklareli Valiliği, Koruyucu Aile Günü, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi'nden Koruyucu Aile Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:40
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
08:22
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 10:15:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi'nden Koruyucu Aile Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.