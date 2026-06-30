Kırklareli Valisi'nden Koruyucu Aile Günü Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, aile olmanın sadece kan bağıyla değil, gönül bağıyla da mümkün olduğunu, güçlü bireylerin, huzurlu toplumların ve devletlerin temelinin güçlü ailelerden geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edilmesinin önemine değinen Turan, şunları kaydetti:

"Bu durum, devletimizin çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu aile ortamlarında büyümesine verdiği önemin en anlamlı göstergelerinden biridir. Her çocuk, sevildiğini hissetmeye, güven içerisinde büyümeye, şefkatle kucaklanmaya ve geleceğe umutla hazırlanabileceği sıcak bir aile ortamına ihtiyaç duymaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle ailelerinden ayrı kalmak zorunda olan çocuklarımız için koruyucu aile modeli, yalnızca bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda vicdani ve insani bir sorumluluğun en güzel örneğidir."

Turan, koruyucu ailelerin çocukların hayatlarına umut olduğunu ve sevgileriyle yarınlarını aydınlattığını vurgulayarak, "Bir çocuğa aile olmanın yalnızca kan bağıyla değil, gönül bağıyla mümkün olduğunu ortaya koyan siz değerli koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Açtığınız bu sevgi ve iyilik yolunun daha da büyüyerek toplumumuzda yaygınlaşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.