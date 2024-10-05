Vali Turan\'dan Yol Kontrol Noktalarına Ziyaret

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, yol kontrol noktalarında incelemede bulundu.

Vali Turan ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu kentteki uygulama noktalarını ziyaret etti.

Yürütülen denetimler hakkında bilgi alan Vali Turan, görevi başındaki ekiplere başarı diledi.

Turan, konuşmasında, vatandaşların huzur ve güvenliği için şehir giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Özveriyle 7 gün 24 saat görevi başında olan kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Turan, görevlerinde kolaylık diledi.