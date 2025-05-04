Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnafları ziyaret etti.
Vali Turan, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda faaliyet gösteren esnaflara bol kazançlar dileğinde bulundu.
Esnafların çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, istekleri de dinledi.
Turan, kent ekonomisine ve istihdamına yönelik katkıda bulunan esnaflara teşekkür etti.
Ziyarette Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Vali Turan Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?