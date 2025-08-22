Vali Uğur Turan Hayvancılık İşletmelerini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hayvancılık işletmelerini ziyaret etti.

Turan, beraberindeki Vali Yardımcıları Yusuf Güler, Hasan Tanrıseven, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'le, Dokuzhöyük ile Bayramdere köylerinde iki işletmede incelemede bulundu.

İşletmeleri gezen Turan, hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Turan, ziyaretlerin ardından, bölgenin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir kent olduğunu söyledi.

Hayvancılık potansiyelinin daha da artması için tarımsal faaliyetlere önemli destekler verildiğini ifade eden Turan, kentte faaliyet göstererek il ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm işletmelere teşekkür etti.