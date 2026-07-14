Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Süt'ü kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yılmaz, Süt'ü makamında ağırladı.
Vali Yılmaz, kabulünde Süt'e yeni görevinde başarılar diledi.
Süt de Yılmaz'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Vali Yılmaz, Ömer Süt'ü kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?