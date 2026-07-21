Vali Yılmaz, Yaralı İtfaiyecileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Yılmaz, Yaralı İtfaiyecileri Ziyaret Etti

Vali Yılmaz, Yaralı İtfaiyecileri Ziyaret Etti
21.07.2026 17:04
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Eskişehir Valisi Yılmaz, kaza geçiren 3 itfaiyeciyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dilekleri iletti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesinde itfaiye aracının bir evin duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 itfaiyeciyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Seyitgazi ilçesi Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki kırsal alanda başlayan, daha sonra ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katıldıktan sonra dönüş yolunda kaza yapan itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye personelini tedavi gördükleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Yılmaz, yaralı itfaiyecilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, fedakarca görevlerini yerine getirirken yaralanan itfaiye personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, devletin tüm imkanlarıyla her zaman kendilerinin ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Tedavi süreçlerinin yakından takip edildiğini belirten Vali Yılmaz, yaralı personele ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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