Vali Zorluoğlu\'ndan Öğretmen ve Öğrencilere Ziyaret

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Kayapınar ilçesindeki Gazi Yaşargil İlkokulunu ziyaret eden Vali Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve okul idarecileri tarafından karşılandı.

Okul Müdürü Arzu Ekin'den okul hakkında bilgi alan Zorluoğlu, ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

Zorluoğlu, burada, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu vurguladı.

Herkesin hayatında unutulmaz izler bırakan en az bir öğretmeninin olduğunu dile getiren Zorluoğlu, resim öğretmeninin kendi hayatındaki dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Zorluoğlu, eğitimde başarının okul aile işbirliğiyle mümkün olabileceğini anlatarak, "Velilerimizin de bu süreçte aktif rol alması gerekiyor. Unutmayalım ki başarı sadece akademik değil, ahlaki ve değerler eğitimini

de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla elde edilebilir." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler de ziyaretinden dolayı Vali Zorluoğlu'na teşekkür ederek, özellikle 1, 5. ve 9. sınıflar için bu yıl uygulamaya konulan yeni müfredatın öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim kalitesini artırdığını aktardı.

Vali Zorluoğlu, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.