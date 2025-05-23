Van Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü İptali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü İptali

23.05.2025 23:11  Güncelleme: 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, kayyum tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzalanan 'Adli Yardım Protokolü'nün iptal edildiğini duyurdu. Zeydan, kayyımın birçok projeyi iptal ettiğini ve kadınların haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

(VAN) - Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Barosu arasında imzalanan "Adli Yardım Protokolü"nün kayyum tarafından iptal edildiğini bildirdi. Zeydan, "Maalesef ki birçok projemizi iptal eden kayyım, Baro ile imzaladığımız bu protokolü de iptal etmiştir" dedi.

Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Barosu ile imzaladıkları "Adli Yardım Protokolü"nün kayyum yönetimi tarafından iptal edildiğini duyurdu. Zeydan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan 'Adli Yardım Protokolü' kayyım tarafından iptal edildi. 31 Mart 2024 seçimleri sonrası göreve geldiğimiz ilk andan itibaren özellikle kadın alanında çalışmaları önceleyerek, ciddi ve önemli çalışmalara imza attık. Bunlardan biri de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kadınların adalete erişimini sağlamak amacıyla Van Barosuyla yaptığımız protokoldü. Protokol gereği özellikle ekonomik ve sosyal haklara ulaşım imkanı olmayan kadınların hukuki desteğe daha sağlıklı erişimini amaçlamıştık. Ayrıca planladığımız atölye çalışmalarıyla kadınlar hukuki hakları konusunda bilinçlendirilmekteydi.

'Kayyımın bu yönelimini sert bir şekilde kınıyoruz ve kabul etmiyoruz'

Maalesef ki birçok projemizi iptal eden kayyım, Baro ile imzaladığımız bu protokolü de iptal etmiştir. Anlaşılıyor ki, bir gasp ve talan sistemi olan kayyım, kadına dair ne varsa yok etmek istiyor. Kayyım, kentimiz kadınlarının en temel haklarını bilmesi ve şiddetle mücadele yöntemlerine erişimini dahi hazmedememekte. Bizler kayyımın bu yönelimini sert bir şekilde kınıyoruz ve kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Ancak bilinmesini isteriz ki, bu talancı zihniyet kaybetmeye mahkumdur. Bizler halkın olan belediyelerimizi bu anlayıştan kurtaracak ve Van halkının hakettiği hizmete kavuşmasını sağlayacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede asla alternatifsiz değiliz. Tüm kadınlara, başta Baro, ÖHD ve kadın kurumları olmak üzere kentin tüm STK, meslek örgütü ve ilgili alanlarda emek veren dinamiklerle ortaklaşarak mücadele hattını güçlendireceğimizin sözünü veriyoruz."

Kaynak: ANKA

Van Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Zeydan, Yerel Haberler, Politika, Kayyum, Kayyum, Güncel, Hukuk, Kadın, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü İptali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
09:18
KOBİ’lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 23:52:35. #7.13#
SON DAKİKA: Van Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü İptali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.