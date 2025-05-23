Van Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü İptali

(VAN) - Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Barosu arasında imzalanan "Adli Yardım Protokolü"nün kayyum tarafından iptal edildiğini bildirdi. Zeydan, "Maalesef ki birçok projemizi iptal eden kayyım, Baro ile imzaladığımız bu protokolü de iptal etmiştir" dedi.

Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Barosu ile imzaladıkları "Adli Yardım Protokolü"nün kayyum yönetimi tarafından iptal edildiğini duyurdu. Zeydan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan 'Adli Yardım Protokolü' kayyım tarafından iptal edildi. 31 Mart 2024 seçimleri sonrası göreve geldiğimiz ilk andan itibaren özellikle kadın alanında çalışmaları önceleyerek, ciddi ve önemli çalışmalara imza attık. Bunlardan biri de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kadınların adalete erişimini sağlamak amacıyla Van Barosuyla yaptığımız protokoldü. Protokol gereği özellikle ekonomik ve sosyal haklara ulaşım imkanı olmayan kadınların hukuki desteğe daha sağlıklı erişimini amaçlamıştık. Ayrıca planladığımız atölye çalışmalarıyla kadınlar hukuki hakları konusunda bilinçlendirilmekteydi.

'Kayyımın bu yönelimini sert bir şekilde kınıyoruz ve kabul etmiyoruz'

Maalesef ki birçok projemizi iptal eden kayyım, Baro ile imzaladığımız bu protokolü de iptal etmiştir. Anlaşılıyor ki, bir gasp ve talan sistemi olan kayyım, kadına dair ne varsa yok etmek istiyor. Kayyım, kentimiz kadınlarının en temel haklarını bilmesi ve şiddetle mücadele yöntemlerine erişimini dahi hazmedememekte. Bizler kayyımın bu yönelimini sert bir şekilde kınıyoruz ve kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Ancak bilinmesini isteriz ki, bu talancı zihniyet kaybetmeye mahkumdur. Bizler halkın olan belediyelerimizi bu anlayıştan kurtaracak ve Van halkının hakettiği hizmete kavuşmasını sağlayacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede asla alternatifsiz değiliz. Tüm kadınlara, başta Baro, ÖHD ve kadın kurumları olmak üzere kentin tüm STK, meslek örgütü ve ilgili alanlarda emek veren dinamiklerle ortaklaşarak mücadele hattını güçlendireceğimizin sözünü veriyoruz."