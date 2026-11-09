Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentteki karları kamyonlarla kent dışına taşıyor - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentteki karları kamyonlarla kent dışına taşıyor

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Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentteki karları kamyonlarla kent dışına taşıyor
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Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlarda ve ana caddelerde temizlenen kar, kamyonlarla kent dışına taşınıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kentte dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması çaba gösteriyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açmaya çalışan ekipler, ana ve ara arterlerde, cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Çevre Koruma ve Kontrol, Park ve Bahçeler, Veteriner Hizmetleri, Destek Hizmetleri ile Ulaşım Dairesi başkanlıklarına bağlı ekipler de destek veriyor.

Yaya yolları ve kaldırımlarda mini yükleyiciler, ana caddelerde ise iş makineleriyle temizlenen kar, kamyonlara yüklenerek kent dışına taşınıyor.

Kaynak: AA
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