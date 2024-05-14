Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç başkanlığında mayıs ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün adının "AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi ve asfalt yama malzemesinin ilçe belediyelerine verilmesi konularında kararlar alındı.

14.05.2024 17:35
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Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi, mayıs ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, belediyenin Genel Sekreterlik Birimine bağlı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün adının "AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine onay verildi.

Toplantıda ayrıca 13 ilçe belediyesince temin edilecek asfalt malzemesine karşılık, büyükşehir belediyesince üretilecek asfalt yama malzemesinin verilmesi ve bu kapsamında ilçe belediyeleri ile büyükşehir arasında yapılacak ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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