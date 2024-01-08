 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van Çaldıran'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Van Çaldıran'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Final maçında Kaos Team Takımı, Yağıbasan Mahallesi Takımı'nı 3-1 yenerek birinci oldu. Turnuvaya katılan 24 takımın mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvanın amacı, ilçedeki gençler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmekti. Final maçının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Van Çaldıran\'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi
08.01.2024 - 13:23,
Abone Ol

Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

İlçedeki bir halı sahada düzenlenen final turnuvasında Kaos Team Takımı, Yağıbasan Mahallesi Takımı'nı 3-1 yenerek birinci oldu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçedeki gençler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla böyle bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

24 takımın mücadele ettiği turnuvanın renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Ensari, şöyle konuştu:

"Özellikle gençlerimizin turnuvada, İsrail'in işgali altındaki Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla açtıkları pankart, attıkları sloganlar bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu hassasiyetlerinden dolayı gençlerimizi tebrik ediyorum. Turnuvamıza katılım sağlayarak bizlere büyük bir heyecan yaşatan takımlarımıza da teşekkür ediyorum."

Final maçının ardından Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Başkan Ensari, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Çaldıran'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:43:03. #1.13#
SON DAKİKA: Van Çaldıran'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement